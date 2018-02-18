"كهرباء الشارقة" تستعرض تدابير ابتكارية لترشيد الاستهلاك

الشارقة 24:

تحرص هيئة كهرباء ومياه الشارقة على اتخاذ حزمة من التدابير الاستباقية والمبتكرة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء، ويقول الدكتور علاء الدين محمد الحسن إدريس رئيس قسم البحوث بالهيئة: "إن الهيئة، بصفتها الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الإمارة من الماء والكهرباء، تساهم مساهمة كبيرة في جهود الشارقة نحو التنمية المستدامة وحماية البيئة".

وعدد الدكتور إدريس، على هامش فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، المقامة في الفترة من 15 إلى 21 فبراير في كل من واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، مجموعة من التدابير التي تتخذها الهيئة على صعيد الحفاظ على البيئة.



وتشمل تلك التدابير الشبكة الذكية لمراقبة المياه، التي يمكنها مساعدة الجهات المعنية في مراقبة عدد من الأمور، مثل تدفق المياه، والضغط، وجودة المياه، والتسريبات في حال وجودها، بمختلف مناطق الشارقة.



كما يمكن لهذه الشبكة التنبؤ بأي تسرب محتمل، ويعمل النظام على مدار 24 ساعة في الأسبوع تحت إشراف فريق من الخبراء وفرق الطوارئ التي تستجيب بسرعة لأي طارئ أو أزمة.



ويعتمد أحد التدابير المبتكرة الأخرى التي تطرحها هيئة كهرباء ومياه الشارقة على آلة تم تركيبها في مختلف الأماكن العامة مثل المباني الحكومية والمساجد في الشارقة.



ونجحت "الهيئة" في تحويل هذه الآلة، التي كانت تستخدم أصلاً بصفتها نظام مسبق الدفع لشراء الكهرباء والماء في أوروبا وعدد من الدول الأفريقية، إلى جهاز للكشف عن أية تسريبات داخلية للمياه.

ويساعد هذا الجهاز الهيئة على تجنب إهدار المياه والمحافظة على هذا المورد الثمين من أجل الأجيال القادمة.



وتشهد منصة هيئة كهرباء ومياه الشارقة في واجهة المجاز المائية إقبالاً كبيراً من الأطفال الذين تجتذبهم بجدول ملون كبير مرسوم على أرضيتها على غرار لعبة "الثعابين والسلالم"، وتستخدم الهيئة هذه اللعبة لتثقيف الأسر، وخصوصاً الأطفال، حول أهمية توفير الموارد الثمينة مثل الماء والكهرباء للحفاظ على البيئة.



ويقول الدكتور إدريس: "من المهم للغاية غرس ثقافة تقدير البيئة والاهتمام بها وضرورة استخدام مواردنا المحدودة على نحو مسؤول لدى الأطفال منذ سن مبكرة".



وإلى جانب هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تعرض مجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية خدماتها وحلولها المبتكرة عبر منصاتها في واجهة المجاز المائية المطلة على بحيرة خالد ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.