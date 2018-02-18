عائشة خالد القاسمي: ثقافة الابتكار عنصر أساسي في المسيرة التنموية للبلاد

الشارقة 24:

قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة: "يأتي انطلاق شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بعد النجاح الكبير الذي حققه "أسبوع الإمارات للابتكار"، باعتباره حدثاً وطنياً محورياً، يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار وترسيخ مفاهيم الارتقاء بالمشاريع الرائدة كثقافة محورية في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، بهدف تحفيزها على تبني ممارسات الاستثمار في الإبداع، وتنفيذ الأفكار السباقة والنوعية، لتكون رافداً في تطوير أنماط الحياة وفق رؤية مستقبلية".

وأضافت مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة: "يمثل شهر الابتكار منصة لجميع الجهات والمؤسسات لعرض ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات، ونحن في سجايا فتيات الشارقة حريصون على أن تكون الأفكار الخلاقة واحدة من أشكال تميزنا، وصورة فاعلة لتحقيق أهدافنا، الأمر الذي يحتم علينا بذل المزيد من الجهود، ورفع وتيرة العمل والإنجازات في مجال اختصاصنا، بغية تحقيق أهدافنا المتناغمة مع توجهات واستراتيجيات الدولة عموماً والشارقة خصوصاً، فيما يتعلق بثقافة الابتكار باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد".