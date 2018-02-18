إقبال كبير على "شهر الإمارات للابتكار" في الشارقة

الشارقة 24:

يشهد شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، الذي تستمر فعالياته من 15 إلى 21 فبراير الجاري، في كل من واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، في ظل توافد العائلات من المواطنين والمقيمين لزيارة الأجنحة والمنصات الخاصة بمختلف الدوائر الحكومية والجامعات.

وفيما تستعرض مختلف الدوائر والجهات التابعة لحكومة الشارقة تجاربها وحلولها المبتكرة عبر منصاتها المقامة في واجهة المجاز المائية، تقوم أقسام وكليات مختلفة من الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة الشارقة والجامعة القاسمية بإبهار زائري منصاتها في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في المدينة الجامعية.



واستقطبت مجموعة من التجارب العلمية والمشروعات التي عرضها طلبة الجامعات اهتمام الزائرين والعديد من الجهات والدوائر الحكومية في الشارقة، والتي أعربت عن استعدادها لتبني هذه التجارب.



وفي أول يومين من انطلاق فعاليات الشارقة بشهر الإمارات للابتكار، توافد الزوار إلى واجهة المجاز المائية لزيارة أجنحة مختلف الجهات الحكومية، والتعرف على ما تعرضه من منتجات وخدمات إبداعية مبتكرة.

وشاركت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بمنصة في هيئة حافلة خضراء ضخمة، لتؤكد حرصها على الطاقة النظيفة، وإلى جانب منصات الهيئات الحكومية الأخرى، توجد قاعتان، أحدهما تدعى قاعة زايد والأخرى قاعة سلطان لاستضافه الورش المختلفة.



ومن الجهات الحكومية المشاركة في شهر الإمارات للابتكار في الشارقة دائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة الأشغال العامة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومنطقة الشارقة الطبية، ووزارة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة المالية المركزية، ودائرة الإسكان، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وبيئة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومنتدى الشارقة للتطوير، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، و نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.



ويساهم شهر الإمارات للابتكار في دعم استراتيجية الابتكار الوطنية وترسيخ مكانة الدولة بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار، كما يهدف إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، وكذلك الأفراد على تبني أفكار وممارسات ابتكارية من أجل المصلحة العامة.