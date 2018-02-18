شرطة الشارقة تنظم ورشة "الابتكار في حياتنا"

الشارقة 24:

أكدت ورشة عمل "الابتكار في حياتنا" التي نظمتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس السبت، في واجهة المجاز المائية، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار أهمية الابتكار في تحقيق التنافسية وتحسين أداء العاملين وترشيد النفقات وتشجيع التعاون وصولاً إلى تحقيق التميز المؤسسي.

وناقشت الورشة التي قدمها مساعد أول أحمد عبد الله النقبي، العديد من المحاور المتعلقة بالابتكار بما فيها الأجندة الوطنية، مبينة أهمية التركيز على نتائج العمل والمهام الرئيسة وعلى كفاءة وحوكمة أنظمة العمل وتطوير الخدمات والحكومة الذكية.



وتتضمن الأجندة مؤشرات وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والشرطية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية.



وتمتاز هذه المؤشرات الوطنية كونها بعيدة المدى وتقيس النتائج الرئيسة لأداء الأولويات الوطنية، وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.



وتحظى هذه المؤشرات بمتابعة دورية من قبل القيادة في الحكومة بهدف ضمان تحقيق مستهدفاتها بحلول عام 2021.



وأشارت الورشة إلى ضرورة التركيز على الابتكار واستشراف المستقبل، ومدى تحقيق الرؤية، ودور رأس المال البشري في تحقيق الابتكار.



وتستمر فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة بمنطقتي واجهة المجاز المائية ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك حتى 21 فبراير الجاري.