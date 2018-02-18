الملازم مريم اليماحي: نشارك في شهر الإمارات للابتكار بورش تعليمية للأطفال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت الملازم مريم اليماحي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن شرطة الشارقة تشارك في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، بعدد من ورش العمل التعليمية للأطفال ومختبر الخبير الصغير.

وأضافت اليماحي لـ "الشارقة 24"، إن المختبر يتضمن عدة ورش تعليمية، منها ورشة البصمة الوراثية ومعمل التحاليل البيولوجية ومعمل التحاليل الكيميائية؛ إضافة إلى فقرة التلوين والرسم.

وتابعت اليماحي أن شرطة الشارقة تهدف من خلال هذا المختبر إلى تعليم الأطفال ماهية البصمة واختلافها من شخص لآخر؛ والفرق بين الحامض القلوي وغير قلوي، إضافة إلى تعريفهم على البصمة الوراثية وكيفية اكتشاف الصفات الوراثية من الأب والأم."