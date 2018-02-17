خميس مبارك: "تبادل" أهم مشاركات "إحصاء الشارقة" في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أعلن خميس بشير مبارك، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، عن مشاركة الدائرة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المقامة حالياً في الشارقة ، بمشروع تطوير النظم والبيانات الإحصائية "تبادل"، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة ومتجانسة وموحدة لجميع الدوائر الحكومية على مستوى الإمارة.

وأضاف مبارك خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الدائرة تسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير بيانات موحدة شاملة تتسم بالدقة والوضوح وفي الوقت المناسب، وبأقل تكاليف ممكنة، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوفير البيانات المطلوبة ومرجعية مهمة لصانع القرار في اتخاذ السياسات والتوجيهات الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.