أحمد الجنيبي: 4 مشاريع أطلقتها "اجتماعية الشارقة" في شهر الإمارات للابتكار

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أعلن أحمد محمد الجنيبي، منسق نظم معلومات بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن الدائرة تشارك في شهر الإمارات للابتكار المقام حالياً في واجهة المجاز ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بأربعة ابتكارات جديدة، أبرزها الرؤية الإلكترونية لخدمة أطفال النزلاء وهي عبارة عن مشروع إلكتروني يسمح لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية التواصل إلكترونياً مع أبنائهم عبر منصة الكترونية، حيث يتم التواصل عبر غرفتين أقامتهما الدائرة إحداهما في دار الأمان التابعة للسجن المركزي بالشارقة، والأخرى بمركز حماية الطفل.

وأضاف الجنيبي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الفكرة الثانية هي استخدام الجهاز اللوحي في الدراسة الإلكترونية، حيث تعمل هذه الفكرة على تسريع إنجاز الخدمات للأفراد وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة وإدخال البيانات بفاعلية أكثر.

وقال منسق نظم المعلومات بدائرة الخدمات الاجتماعية، إن البرنامج الثالث هو عبارة عن برنامج إلكتروني لتعليم أولياء الأمور كيفية تعليم وتوعية أطفالهم بأن يقولوا لا للتصرفات الخاطئة والاستغلالية تحت شعار "علم طفلك أن يقول لا".

وتابع أن البرنامج الرابع يتمثل في خدمة روبوت العلاج الطبيعي في مركز للعلاج عبر أجهزة تهدف إلى خلق بيئة للعلاج بطريقة ترفيهية.