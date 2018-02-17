فاطمة الشامسي: "مساحتي" يرصد مخالفات مواقف ذوي الإعاقة

الشارقة 24 - محمود سليم:



قالت الطالبة فاطمة الشامسي تخصص هندسة كهربائية في جامعة الشارقة: إن مشروع "مساحتي"، هو رادار لمواقف ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن فكرة المشروع قائمة على أنه إذا حاول أحد الأصحاء الوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين، يعطيه الرادار إنذاراً بالتحرك، ويمهله 5 دقائق للمغادرة.



وأشارت الشامسي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار، إلى أن للرادار بكاميرا رقمية تلتقط صوراً للمركبة، إذا لم يتحرك سائقها في المهلة المحددة، وترسلها للجهة المختصة.



وأوضحت أنه بالإضافة إلى هذا الجهاز، يوجد تطبيق على الهواتف الذكية، يستطيع من خلاله المعاق حجز المواقف، مشيرة إلى أن المشروع يعتبر صديقاً للبيئة، لأنه يعتمد على الطاقة الشمسية.