"تخطيط عمراني" الشارقة يعرض 3 مبادرات في شهر الابتكار

الشارقة 24:



يشارك مجلس التخطيط العمراني بالشارقة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة، بثلاث مبادرات، هي الرمز البريدي، وغوغل للتجوال الافتراضي، والساعة الذكية.



وتهدف مبادرة الرمز البريدي، إلى تغطية كافة مناطق مدينة الشارقة بالخدمة، لإنشاء نظام عنونة متطور وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وإيصال الطرود بأسلوب سهل، وذلك مواكبةً للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، بالإضافة إلى أنه يعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للسكان.



وقالت نورة جوكه مهندس معماري في المجلس: "يتيح نظام غوغل للتجوال الافتراضي للجمهور، فرصة التعرف على إمارة الشارقة ومناطقها على نطاق 360 درجة، ويمنح الفرصة للشخص التحرك حول المواقع واكتشافها وكأنه موجود فيها."



وأضافت جوكه: "وزع مجلس التخطيط العمراني ساعات ذكية على جميع الموظفين، وذلك للحفاظ على صحة الموظفين، حيث تحسب ضربات القلب، والسعرات الحرارية، وعدد الخطوات، إلى جانب أنها تنبه بضرورة الحركة بين فترة وأخرى".