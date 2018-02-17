الرمز البريدي وغوغل للتجوال الافتراضي والساعة الذكية

"تخطيط عمراني" الشارقة يعرض 3 مبادرات في شهر الابتكار

  • السبت 17, فبراير 2018 في 6:31 م
  • جانب من مبادرة الرمزي البريدي لمجلس التخطيط العمراني بالشارقة في شهر الابتكار
    جانب من مبادرة الرمزي البريدي لمجلس التخطيط العمراني بالشارقة في شهر الابتكار
يعرض مجلس التخطيط العمراني بالشارقة، خلال مشاركته في فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالإمارة، ثلاث مبادرات، هي الرمز البريدي، وغوغل للتجوال الافتراضي، والساعة الذكية.

الشارقة 24:

يشارك مجلس التخطيط العمراني بالشارقة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة، بثلاث مبادرات، هي الرمز البريدي، وغوغل للتجوال الافتراضي، والساعة الذكية.

وتهدف مبادرة الرمز البريدي، إلى تغطية كافة مناطق مدينة الشارقة بالخدمة، لإنشاء نظام عنونة متطور وفقاً لأرقى المعايير العالمية، وإيصال الطرود بأسلوب سهل، وذلك مواكبةً للنهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، بالإضافة إلى أنه يعزز من كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للسكان.

وقالت نورة جوكه مهندس معماري في المجلس: "يتيح نظام غوغل للتجوال الافتراضي للجمهور، فرصة التعرف على إمارة الشارقة ومناطقها على نطاق 360 درجة، ويمنح الفرصة للشخص التحرك حول المواقع واكتشافها وكأنه موجود فيها."

وأضافت جوكه: "وزع مجلس التخطيط العمراني ساعات ذكية على جميع الموظفين، وذلك للحفاظ على صحة الموظفين، حيث تحسب ضربات القلب، والسعرات الحرارية، وعدد الخطوات، إلى جانب أنها تنبه بضرورة الحركة بين فترة وأخرى".