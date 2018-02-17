مديرو المرور بالدولة يقرون منع سير الشاحنات أثناء الضباب

الشارقة 24:



ترأس سعادة العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، اجتماعاً تنسيقياً، ضم جميع مدراء المرور بالدولة، بقاعة الشهداء في القيادة العامة لشرطة الشارقة، لمناقشة عدد من الأجندة المرورية الهامة والتنسيق بشأنها.



واستعرض سعادته، جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل عدداً من الموضوعات المطروحة للنقاش، من أهمها تنظيم سير الشاحنات أثناء انتشار ظاهرة الضباب، حيث تم التوصل إلى قرار بمنعها من السير أثناء الضباب على الطرق الخارجية، مع ضرورة تشديد المتابعة والمراقبة في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلامة المرورية، أثناء التقلبات الجوية، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية، لرفع الوعي بين أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق .



وناقش الحضور، تأمين سلامة الموظفين، خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم، بتعاون وتكاتف الجهات الحكومية، لاسيما خلال التقلبات الجوية والضباب الكثيف.



واتفق المجتمعون على وضع خطط، من خلال التعاون مع الشركاء، في توفير حاضنات للشاحنات على الطرق الخارجية، واستثمار التكنولوجيا في التوعية المرورية.