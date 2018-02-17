شرطة الشارقة تنفذ حملة لزراعة أسنان نزلاء مؤسساتها الإصلاحية

الشارقة 24:



أعلنت إدارة المؤسسة العقابيــة والإصلاحيـة بالقيادة العامــة لشرطة الشارقة، أنها أنجزت حملتها الطبية الـ 13 لزراعة الأسنان للنزلاء، بحضور العقيد عبد الله ابراهيم مدير إدارة المؤسسة بالإنابة، وعدد من ضباطها، وبمشاركة نخبة من كبار الأطباء المتطوعين، من استشاريين واختصاصيين وممرضين، استخدموا أفضل طرق العلاج وأحدثها في العيادة الملحقة بالمؤسسة.



وتأتي الحملة، بالتعاون مع معهد زراعة الأسنان بدبي، إيماناً وحرصاً من شرطة الشارقة، على توفير الرعاية الصحية الملائمة للنزلاء بالمؤسسة، وتأمين حقوقهـم التي تنسجم والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.



وأكد العقيد عبد الله إبراهيم، حرص المؤسسة على توفير بيئة صحية لنزلائها، وذلك بتنفيذ مبادرات وحملات طبية طول العام، لنشر الوعي بين النزلاء، وذلك من خلال الفحص الشامل لهم، باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة.



وأثنى على التعاون القائم مع معهد زراعة الأسنان بدبي، ودوره الفعال في الحملة خدمة لمجتمع الإمارات .