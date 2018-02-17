خالد جاسم المدفع: مبادرتان رئيسيتان لـ "سياحة الشارقة" في شهر الابتكار

الشارقة 24 - محمود سليم:



كشف سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن الهيئة تشارك في شهر الإمارات للابتكار، بمبادرتين رئيسيتين، الأولى هي برنامج تدريبي معني بالقطاع السياحي والابتكار في السياحة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج معتمد من معهد الابتكار العالمي.



وأوضح المدفع، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش زيارته لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن المبادرة الثانية هي برنامج طورته شركة ليغو العالمية، بهدف تنمية فكر الإبداع والابتكار لدى كل الفئات، متمنياً أن تعود هذه الابتكارات بالنفع على أجيال المستقبل.



وأوضح سعادته، أن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، يشهد إقبالاً كبيراً من المشاركين هذا العام، وهذا ما يساعد القطاعين العام والخاص في التعرف على أحدث الابتكارات المطروحة.