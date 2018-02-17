"سياحة الشارقة" تُعرّف بتقنية الليغو في مركز علوم الفضاء

الشارقة 24:



نظمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ورشة تعريفية حول استخدام الليغو، يوم السبت، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة.

وتستهدف الورشة، التي تستمر حتى يوم الإثنين، وقدمتها المدربة قبس الشاعر، الجمهور العام وموظفي الهيئة والعاملين في القطاع السياحي عموماً.

وركزت الورشة التي لاقت تفاعلاً من الحضور، على أهمية استخدام ألعاب الليغو في عمليات التفكير والإبداع كمنهجية عامة.

ووفقاً للمدربة الشاعر، فإن الورشة التعريفية حول الابتكار في المجال السياحي باستخدام تقنية الليغو، تعمل على تحفيز التفكير الإبداعي وتفعيل قدرة الدماغ على التخيل، وذلك ببناء الأفكار عن طريق نماذج من قطع الليغو، وبالتالي يمكن من خلالها دراسة العوامل الجاذبة للسائح في إمارة الشارقة، وإضافة الأفكار الابتكارية لمنظومة عمل الهيئة بما يسهم في الارتقاء بعملها وأدائها، ويحقق الأهداف الأساسية للهيئة من حيث الجذب السياحي.

وتستخدم هذه التقنية للمرة الأولى، من قبل الهيئة في شهر الإمارات للابتكار، وتتميز بأن استخداماتها كثيرة ومتنوعة، سواء على صعيد تطوير آليات العمل الداخلي في الهيئة، أو البحث في أفكار إبداعية ومشجعة بطريقة سهلة ومبسطة للوصول إلى حلول، بما يسهم في تحسين الأداء والعمليات وتطوير الخطط في الهيئة.

وتتضمن الورشة تعريفاً بتقنية الليغو ودورها في ابتكار وسائل وأفكار وأدوات تطبيق عملية بسيطة، يتعلم الحضور من خلالها الشرح والتفكير والتركيب ضمن مشاركة عملية وتطبيقية.

وتسهم الورشة في منح الحضور والمشاركين، الوقت والفرصة من أجل التعبير عما يدور في خيالهم والتحليق من خلاله إلى آفاق وفضاءات ومساحات تتجلى فيها الأفكار، خصوصاً أن الهيئة كشفت في وقت سابق عن رؤية الشارقة السياحية 2021، الهادفة إلى زيادة التدفقات السياحية إلى الشارقة لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021.

وتأتي هذه الورشة من بين حزمة الفعاليات والأنشطة التي تشارك بها الهيئة، خلال شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، الذي بدأ الخميس، ويستمر حتى 21 فبراير الجاري، حيث تسعى الهيئة من خلال مشاركتها إلى تعزيز مفهوم الابتكار والإبداع في القطاع السياحي، وتسليط الضوء على خططها ومشاريعها الهادفة، إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، بما يسهم في إنعاش القطاع السياحي وغيرها من القطاعات الأخرى.