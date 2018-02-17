كهرباء الشارقة تكشف عن "مركز الإبداع المتنقل" و5 مشروعات

الشارقة 24:



كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ضمن مشاركتها في "شهر الإمارات للابتكار"، الذي انطلقت فعالياته في الشارقة الخميس، عن "مركز الإبداع المتنقل"، والذي يهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة البيئية للجمهور بشكل عام، والمختصين والخبراء في مجال الطاقة بشكل خاص، حيث يضم المركز خمسة أقسام، تشمل المباني الذكية والمدن الذكية والمواصلات والنقل والاستدامة والطاقة المتجددة والمياه وإعادة استخدامها وبنك المعلومات والشبكات، ويتم عرض شاحنة الابتكار بالتعاون بين الهيئة وشركة شنايدر العالمية.



وتشمل مشاركة الهيئة 5 مشروعات وفعاليات أخرى جديدة ومتميزة، والتي ابتكرها ونفذها موظفو الهيئة وفرق العمل، وذلك مواصلة لنهج الهيئة في تشجيع ثقافة الابتكار، وتعزيزاً لجهودها في الارتقاء بمنظومة العمل من خلال أفكار جديدة.



وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، أن تبني المبادرات الإبداعية وتطبيقها في الهيئة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الحكومية والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية، واكتشاف وتنمية المواهب في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الهيكلية الجديدة للهيئة، تضمنت تلقي الأفكار والمقترحات ودراستها وتنفيذ العديد منها، في قسم مختص بالإبداع، لتيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وزيادة القدرة التنافسية، وتطوير مجالات العمل .



وأكد سعادته، أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار، واكتشاف المتميزين والمبدعين وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم، على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية والمبتكرة، وتحويلها إلى قوة إيجابية ودافعة للمستقبل لتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة العالمية، في مجالات البحث العلمي والإنساني، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بخطوات ثابتة نحو تبني الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات، لتقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية.



وأشار سعادة الليم إلى أن المبادرات والفعاليات التي تعرضها الهيئة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، تشمل مركز الإبداع المتنقل الذي يتم الكشف عنه لأول مرة، بهدف توعية الجمهور بأهمية الاستدامة، وتعريفهم بأهداف الاستدامة وكيفية تحقيقها، بالإضافة إلى 5 فعاليات ومشروعات مبتكرة، تتضمن "المشروع الذكي لرصد تسربات المياه"، والذي يتضمن عرض أحدث الأجهزة المتطورة والمتكاملة، لتحليل وقياس معدل الضغط العالي والاستشعار الصوتي، لمراقبة تسربات وجودة المياه، واستعراض أحدث جهاز مزود بحساسات متطورة للتحكم في تدفق المياه، والذي تم تعزيزه بأنظمة تحويلية من قبل فريق الهيئة، للكشف عن التسربات غير المرئية، من خلال تحليل التدفقات والكميات.



وأوضح سعادة رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن المشروع الثالث الذي سيتم عرضه يتضمن التطبيق الذكي الذي صممه ونفذه موظفو الهيئة لألعاب الأطفال، لتنمية مهاراتهم في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، وقال إن الهيئة تعرض جهودها في إصدار كتاب حول ترشيد الاستهلاك بطريقة برايل لفئة المكفوفين، وأن مشاركتها تشمل أيضاً تقديم ندوتين حول الخطط والمشروعات الابتكارية في الهيئة والابتكار بالسرعة العاشرة ومسرعات الابتكار.