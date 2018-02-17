الملتقى الأسري بالشارقة يوصي بدستور لحماية القيم الأخلاقية في الإمارات

الشارقة 24:



أكد المشاركون في ختام في فعاليات الملتقى الأسري الـ 16، الذي نظمته مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، تحت شعار "بالأخلاق تبنى الأمم"، ضرورة وضع دستور يحمي جودة تطبيق النسق الخلقي والقيمي، وإعداد دراسة سنوية للتحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، وبناء "مدينة الأخلاق"، وهي نموذج تعليمي بالأمثلة للأطفال.



وكان الملتقى الذي بدأ الثلاثاء الماضي، بمشاركة خبراء وأكاديميين واستشاريين، قد تناول أربعة محاور، هي: البعد الاجتماعي والثقافي والنسق الأخلاقي، ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التنمية، ودور الأسرة الإماراتية وفق الوثيقة الوطنية 2021، والتجارب الإيجابية، والذي تضمن دراسات وافية عن واقع الدولة والتحديات القائمة.



وأوصى المشاركون، بضرورة تأصيل التعاون مع مؤسسات المجتمع، ووزارة تنمية المجتمع، لتحديد منظومة معيارية للنسق الخلقي للأسرة، وبيان أدوات لقياس المنظومة الخلقية للفرد والأسرة، وأن تقوم المؤسسات الاجتماعية برفد الأسرة والقائمين عليها، بالمهارات التي تمكنهم من ترسيخ القيم الأخلاقية لأبنائهم.



وقالوا إن وضع دستور أسري، يحمي جودة تطبيق النسق الخلقي والقيمي للأسرة، وإن للمؤسسات التعليمية أهمية بالغة في قياسه وتنميته، بإبراز دورها في تحديد النسق الأخلاقي المتخصص للهيئة التدريسية والإدارية، وضرورة تنسيق التعاون والتواصل مع المدرسة لمتابعة تطبيق وتنمية القيم الأخلاقية في الحياة المدرسية، بدءاً بالطالب ومروراً بالهيئة التدريسية والإدارية وأسر الطلاب، من خلال معايير يتم الاتفاق عليها.



ولفت المشاركون، إلى أهمية مخاطبة مؤسسات الدولة المختلفة، لتشكيل فريق مشترك لتحديد رؤى إيجابية متوافقة مع النسق القيمي للدولة، وصياغة ميثاق للقيم الأخلاقية من قبل المؤسسات المعنية، ليتم الالتزام به في كل مؤسسات الدولة، وإعداد دراسة سنوية للتحديات القائمة.



وأكد المشاركون، ضرورة تفعيل الدور القانوني والتشريعي، في دعم المنظومة الأخلاقية، وتفعيل الدور القانوني والجزائي لفرض التشريعات، على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضبط تطبيقهم للقيم الأخلاقية، باعتبارهم نماذج وقدوة للعديد من الأفراد، وتنسيق التعاون مع المؤسسات الإعلامية الإماراتية، لزيادة إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الإلكترونية.



وأجمعوا على الاستعانة بخبرات المؤسسات المختصة بالإرشاد الأسري والنفسي، في تصميم برامج تلفزيونية، ترسخ المنظومة الأخلاقية للنشء، وتنظيم مسابقة بعنوان "بأخلاق الأسرة تبنى الأمم".