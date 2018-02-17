شرطة الشارقة تنظم ورشة عمل "منصة الابتكار"

الشارقة 24:



نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجمعة، ورشة عمل "منصة الابتكار" في واجهة المجاز المائية، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة في إمارة الشارقة.



واستعرضت النقيب نسيم سالم المشوي مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار ومنصة وزارة الداخلية للابتكار.



وقالت النقيب المشوي، إن المنصة تستهدف بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع المقترحات الابتكارية وتربط المبدعين على مستوى الدولة وتوفر آلية تواصل تضمن ترسيخ ثقافة الابتكار.



وتطرقت المشوي خلال الورشة التي استقطبت حضوراً واهتماماً جماهيراً لافتاً إلى القطاعات الأساسية التي تقود إلى الابتكار الحكومي، بما فيها قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة، والفضاء، وقطاع المياه.



وضمن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة تحدثت النقيب المشوي عن مصدر ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وضمن قطاع النقل أشارت إلى تقنية قطار "الهايبرلوب" الفائق السرعة، والتاكسي الطائر الذي يعد أول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم ومركبة بدون سائق.



وأشارت مدير فرع الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى تقنية النانو في قطاع الصحة، وإلى استراتيجية الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع التكنولوجيا التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم.



وأطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي(AI)، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة.



وتأتي ورشة العمل التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن العديد من الورش والمبادرات المتعلقة بشهر الإمارات للابتكار، الذي تستمر فعالياته في إمارة الشارقة حتى 21 من شهر فبراير الجاري، في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.