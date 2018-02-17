"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تشجع الأطفال على الخوض في مجال البرمجة

الشارقة 24:



استقطبت ورشة عمل عن منصة "أردوينو"، التي نظمتها دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، انتباه الكثير من الشباب والصغار من المهتمين بالمجالات التقنية، وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.



وقال عبد الرحمن آل علي، مدير مشاريع في دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة: "نهدف من خلال هذه الورشة، التي أحضرنا فيها قطعة "أردوينو" مصغرة على تشجيع الشباب والأطفال على الخوض في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، الذي يعد حالياً إحدى المجالات والتخصصات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة."



وذكر عبد الرحمن آل على أن الـ "أردوينو" هو عبارة لوح تطوير إلكتروني يتكون من دارة إلكترونية، يختلف حجمها على حسب الجهاز الذي توجد فيه، ومن خلال استخدام لغة البرمجة، يتم إعطاء الأوامر للجهاز من خلال هذه القطعة التي هي بمثابة اللوحة الأم في الأجهزة الإلكترونية، ويمكن توصيل الأردينو ببرامج مختلفة على الحاسب الشخصي.



ولتسهيل استيعاب مفهوم نظام "أردوينو"، نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية لعبة تفاعلية يحاول من خلالها المشاركين تطبيق فكرة النظام، وطغى جو من التنافسية والمرح على هذه الورشة، حيث عمل المشاركون من مختلف الفئات العمرية بجد وإصرار لإنهاء توصيل أسلاك "الأردينو" ببعضها.



وأشار عبد الرحمن آل علي إلى أن هذا المجال بدأ يلفت انتباه الكثير من الشباب والطلاب المقبلين على الجامعات، وذلك لأن دولة الإمارات العربية المتحدة في تطور وتغير مستمر، ومن خلال دراسة هذا المجال في الجامعة، سيتمكن الطلبة من تسخير معارفهم في خدمة مجال التحول الرقمي والتقني في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.



وأكد عبد الرحمن آل علي أن زيادة عدد الدارسين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي سيخدم إمارة الشارقة بشكل كبير، حيث سيسهم هؤلاء الأشخاص في إيجاد حلول تقنية ذكية للمشاكل والتحديات التي قد تواجه دوائر وجهات الإمارة مستقبلاً.



وفي ختام الورشة، أهدت دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة قطع "أردوينو" صغيرة حتى يقوم الأطفال بمحاولة توصيلها وتشغيلها، أو البحث عن طريقة توصيلها، وهذا النوع من الأنشطة الذهنية، سيعمل على زيادة المهتمين في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي.