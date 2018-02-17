سوق الحراج بالشارقة يوعي بضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24:



نظمت إدارة سوق الحراج بالشارقة، ورشة عمل توعوية وتعريفية بضريبة القيمة المضافة وطبيعتها.



واستهدفت الورشة، التجار وأصحاب المعارض والعاملين في السوق، لرفع مستوى الوعي لديهم بالضريبة وآلية تطبيقها، والآثار المحتملة لها على مختلف الأنشطة والأعمال.



وتضمنت الورشة محاور عدة بينها: مفهوم وأهمية ضريبة القيمة المضافة، وعرض مجموعة من المقارنات للتجارب العالمية، ومبادئها وخصائصها ومميزاتها، ومبررات تطبيقها وأهدافها الاستراتيجية، وتشريعاتها القانونية، ونظام تسجيلها، وفاتورتها وإقرارها.



كما تناولت الورشة، السلع والخدمات المشمولة كلياً بالضريبة في الدولة، والمطبقة بنسبة الصفر، والمستثناة منها، والأصول الرأسمالية، والغرامات والعقوبات ذات الصلة، إلى جانب محاور أخرى.



وقال أحمد جمعة المشرخ مدير السوق: "يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توعية التجار وأصحاب المعارض بآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، والعمل على تبادل وجهات النظر ومناقشتها، والاستماع إلى الاستفسارات والمعلومات، والتعريف بآلياتها وشروطها، بما يتوافق مع إطار القانون".



وأشاد المشرخ بتفاعل وإقبال الحضور على الورشة، ما يدل على شراكة فاعلة بين إدارة السوق والعاملين فيه، تجسيداً لتوجهات الدولة، في تعزيز إطار العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية لجميع أفراد المجتمع في مختلف القطاعات.



وأكد مدير سوق حراج الشارقة، أن هذه الورش من شأنها الارتقاء بوعي الجمهور، والنهوض بمكانة السوق، ودعم دوره وجهوده في التفاعل والتواصل مع التجار وأصحاب المعارض والعاملين فيه والجمهور لما فيه مصلحتهم.