سوق الحراج بالشارقة ينظم ورشة عمل توعوية حول ضريبة القيمة المضافة

جانب من الورشة

الشارقة 24:



نظمت إدارة سوق الحراج بالشارقة، إحدى الإدارات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، ورشة عمل توعوية وتعريفية حول ضريبة القيمة المضافة وطبيعتها، واستهدفت الورشة تجار سوق الحراج وأصحاب المعارض، والعاملين في السوق، وهدفت الورشة إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي العام بضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها، وكذلك فهم مدى الآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة على الأنشطة التجارية والأعمال.



وتضمنت الورشة عدة محاور، من بينها: مفهوم وأهمية ضريبة القيمة المضافة، وعرض مجموعة من المقارنات التجارب العالمية حول ضريبة القيمة المضافة، ومبادئ وخصائص ومميزات ضريبة القيمة المضافة، والمبررات والأهداف الاستراتيجية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والتشريعات القانونية لضريبة القيمة المضافة في الدولة، بالإضافة إلى التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة في الهيئة، والفاتورة الضريبية والإقرار الضريبي.



كما تناولت الورشة أيضاً، السلع والخدمات المشمولة كلياً بضريبة القيمة المضافة في الدولة، والسلع والخدمات المشمولة بنسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة في الدولة، والسلع والخدمات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة في الدولة، والأصول الرأسمالية ونظام الأصول الرأسمالية، والغرامات والعقوبات ذات الصلة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، وغيرها من المحاور.



وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج، "يأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توعية التجار وأصحاب المعارض بآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، والعمل على تبادل وجهات النظر ومناقشتها، والاستماع إلى الاستفسارات والمعلومات والتعريف بجميع آليات تطبيق الضريبة ليتسنى للتجار التعامل مع الشروط الضريبية بما يتوافق مع إطار القانون الضريبي".



وأضاف إن ما لاقته الورشة من حضور وتفاعل وإقبال واسع ما هو إلا دليل على الشراكة الفاعلة بين إدارة السوق والتجار، وتجسد توجهات الدولة في تعزيز إطار العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية لجميع أفراد المجتمع في مختلف القطاعات.



وأشار إلى أن هذه الورش عموماً من شأنها العمل على المساهمة في الارتقاء بوعي الجمهور والنهوض بمكانة السوق، ودعم دوره وجهوده في التفاعل والتواصل مع التجار وأصحاب المعارض والعاملين في السوق والجمهور لما فيه مصلحتهم.