منتدى الشارقة للتطوير.. مبادرات مبتكرة لخدمة القطاع التقني في الدولة

الشارقة 24:



استقطب برنامج "سيبو"، الذي يشارك به منتدى الشارقة للتطوير خلال شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة اهتمام الجمهور، حيث يعد هذا البرنامج المميز والفريد من نوعه منصة تعليمية إلكترونية لإنتاج الألعاب التعليمية.



ويعمل برنامج "سيبو"، الذي تم تطويره بالتعاون مع خبراء التعليم في فنلندا، على توحيد الألعاب التعليمية، وتكنولوجيا الهاتف النقال والعمل الجماعي في الإطار التعليمي، ويتميز برنامج "سيبو" بأنه يحول التجربة التعليمية إلى تجربة مسلية بعيدة كل البعد عن العالم الافتراضي، حيث يستعمل الطلاب هواتفهم النقالة لإكمال مجموعة من المهام والتحديات مصممة من قبل المعلم.



ويقوم الفكر التربوي لسيبو على التعلم التجريبي، حيث يتم إرسال الطلاب خارج الفصل لاكتشاف ظواهر العالم الحقيقي في سياقه الواقعي وليس الافتراضي، وذلك لأن هذه الألعاب مصممة لتلعب على أرض الواقع، وتؤدي هذه التجربة التعليمية على تطوير مهارة الطلبة في اختراع الحلول المبتكرة لحل المشكلات والتحديات التي قد تواجههم في الحياة.



إلى جانب ذلك، يحظى المعلم بدور كبير في هذه التجربة التفاعلية، حيث يعمل المعلم على رصد الأخطاء، وإعطاء آرائه وتقييمه بشكل مباشر للطلاب في نفس اللحظة حتى يتم تجنب الأخطاء مستقبلاً.



وفي سياق متصل، يهتم منتدى الشارقة للتطوير بتطوير المجال التقني وخاصة مجال الربوتات، وذلك من خلال تعاونه مع شركة كواساكي اليابانية لابتعاث طلاب من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصانع "كواساكي"، للاستفادة من خبراتهم في مجال تصنيع الروبوتات، التي ستعود بالنفع على مستقبل دولة الإمارات في المجال التقني، الذي تحرص الإمارات على مواكبته.



وقال محمد الماضي، مدير البرامج والتسويق في منتدى الشارقة للتطوير: "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تهيئة الشباب للتغيرات الرقمية المستقبلية في مجال الروبوتات."



وينظم منتدى الشارقة للتطوير البرنامج التدريبي للإدارة الرشيقة "كايزن"، الذي يبعث المنتدى من خلاله المهتمين من أعضاء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين، ورؤساء الأقسام لليابان وألمانيا للتدرب والاستفادة من خبرات العاملين في الشركات اليابانية.



وصمم هذا البرنامج للذين يرغبون في تحقيق التحول الرقمي والتحول الآلي لإنشاء الثقافة الرشيقة في المؤسسات، التي تعنى بالتدفق السلس للمعلومات داخل المنشأة، والتركيز فقط على الأنشطة ذات القيمة والأهمية للمنشأة.



وتأتي هذه المبادرات التي ينظمها منتدى الشارقة للتطوير من منطلق رؤيته التي تهدف لتطوير مهارات الكوادر الشابة الإماراتية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الجهات والمؤسسات بالإمارة لتعزيز التنافسية، ويمنح منتدى الشارقة للتطوير فرصة المشاركة في العديد من البرامج الدولية المعتمدة للحصول على الخدمات التأسيسية لرواد الأعمال، حيث يعد المنتدى منصة لإبراز الأفكار الريادية أمام المستثمرين ورجال الأعمال.