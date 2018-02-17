"نية الإبداع في العمل" ضمن فعاليات شهر الابتكار في الشارقة

الشارقة 24:



ناقشت ورشة عمل "سلامة نيتك"، التي تم تنظيمها ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة في إمارة الشارقة، الغاية والنية في التفكير الإبداعي وأهمية نية الإبداع في العمل وأهدافها وكيفية استنباطها واستخدامها اليومي.



وبحثت الورشة التي قدمتها مستشارة الابتكار رندة الطاهر في واجهة المجاز المائية بإمارة الشارقة، آلية عمل النية وكيفية توجيهها لصالح التفكير الإبداعي، وقوة النية وكيفية تأثيرها في الحياة واستنباطها للحلول والفرص وطرق صناعتها.



وتناولت الورشة العديد من التمارين الذهنية وطرق استخدام الكلمات والمشاعر لصناعة النية الإبداعية، التي تعد منطلق أساسي للابتكار.



وأكدت الورشة أهمية عقد النية على الابتكار والإبداع، واتباعها بالأهداف والإصرار نحو تحقيقها وصولاً إلى التبني الذاتي لها وترجمتها إلى واقع إبداعي مبتكر.



وتأتي ورشة العمل ضمن حزمة من الورش التي يجري تنظيمها لتشجيع الابتكار بين الحضور وتحفيز التفكير الإبداعي، وتستمر في إمارة الشارقة فعاليات شهر الإمارات للابتكار حتى 21 من شهر فبراير الجاري في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، الذي استقطب 200 مشاركة متنوعة منها العديد من المبادرات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومسرحية ترفيهية، والمنتدى الدولي لريادة الأعمال والابتكار.



ويهدف "شهر الإمارات للابتكار في الشارقة " إلى تحويل الابتكار لعمل مؤسسي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع، وإلى تأسيس منهج عمل لجميع الجهات الحكومية والأكاديمية بالإمارة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع لتشكيل منظومة عمل موحدة تعتمد على الابتكار كأساس للتطوير.