الشعفار يشهد تخريج دورة المستجدين في مدرسة الشرطة بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



شهد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج "دورة الإعداد الأساسي للمستجدين" الـ 73، والتي شارك فيها 126 طالباً مستجداً.



حضر الحفل الذي أقيم في ميدان التدريب بمدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة، القادة العامون للشرطة بالدولة وكبار ضباط وزارة الداخلية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بمدرسة الشرطة الاتحادية، وجمع غفير من أولياء أمور الخريجين.



وأكد الشعفار في تصريح له عقب التخريج، أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به دولتنا يعتبر إحدى المقومات الأساسية للتنمية، والتقدم وهو السياج الذي يحمي المكتسبات كافة ومنجزات التنمية ويضمن استدامتها وبقاءها في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة.



وقال إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحرص على توفير كل احتياجات ومتطلبات جهاز الشرطة، وتزويد العاملين فيه بالتقنيات الحديثة والمتطورة التي تتيح لهم الاضطلاع بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بالصورة المطلوبة.