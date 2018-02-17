لجنة شؤون الأسرة بـ "استشاري الشارقة" تطلع على برامج "التنمية الأسرية"

الشارقة 24:



اطلعت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لإدارة مراكز التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مدينتي كلباء وخورفكان، على أعمال مراكز التنمية الأسرية في المنطقة الشرقية.



وجرى عرض أبرز البرامج المنفذة والمبادرات، والتي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورسالته وأهدافه الرامية إلى تمكين الأسرة وأفرادها.



ضم وفد اللجنة من المجلس الاستشاري فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة، ونوره بن خليف الطنيجي، وسالم خميس المزروعي، وسلطان الشرقي، ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان.



فيما استقبلت اللجنة ذكرى المنصوري مديرة مركز التنمية الأسرية بمدينة كلباء، وكوارد المركز في كلباء وخورفكان.



وأشارت فاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة إلى أن لجنة الأسرة بالمجلس الاستشاري، تعمل على متابعة أعمال الدوائر والجهات المعنية بشؤون الأسرة، وتأمين متطلبات الحياة الكريمة والعيش الرغيد لكافة أفرادها.



واطلعت لجنة الأسرة من خلال الشرح على برامج ومبادرات المراكز الداعمة للأسر المواطنة في مختلف النواحي الاجتماعية والإنسانية والثقافية والتربوية، وشاهدت اللجنة عرضاً مرئياً عن أنشطة كل مركز وإسهاماته في الارتقاء بواقع المرأة والرجل والطفل على حد سواء.



وقدمت لجنة شؤون الأسرة خلال النقاش عدداً من الأفكار والمقترحات والآراء التطويرية، بهدف تعزيز المبادرات والبرامج المنفذة لإثراء الأعمال، لاسيما ما يتصل بالنواحي الثقافية والرياضية، والاهتمام بالطلبة والأطفال وتوعية الأسر.