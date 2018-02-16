مُضر عبد الرحمن: تصميم برنامج "ستيب 2017" وفق أحدث "الأكواد" العالمية

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال المهندس مُضر عبد الرحمن، من قسم تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة، إن برنامج "Step 2017"، الذي يُعرض ضمن مشاركة البلدية في شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، في واجهة المجاز المائية، هو عبارة عن مجموعة عناصر إنشائية تخدم المهندس الإنشائي في عملية التصميم للمنشئات، مشيراً إلى أنه تم عمل البرنامج وفق أحدث "الأكواد" الأميركية.

وأشار عبد الرحمن، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن البرنامج يوفر على المهندسين في بلدية مدينة الشارقة عملية التدقيق الإنشائي، حيث يتم إدخال البيانات، ثم يتم طباعتها وتقديمها للبلدية للاعتماد، مضيفاً أن البرنامج من تصميم البلدية بشكل كامل.