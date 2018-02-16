أبرزها الواقع المعزز

ميثاء بن جرش: ثلاث مبادرات لـ "الشارقة للتخطيط العمراني" في شهر الإمارات للابتكار

  • الجمعة 16, فبراير 2018 في 9:18 م
يعرض مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، خلال مشاركته في شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، بواجهة المجاز المائية، أحدث ممارساته في تخطيط المشاريع التطويرية والمدن الجديدة من خلال عدة تقنيات ومبادرات، أبرزها تقنية الواقع المعزز والرمز البريدي.
الشارقة 24 – محمود سليم:
 
قالت ميثاء بن جرش، مسؤول وحدة العلاقات العامة والاتصال الحكومي بمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إن مشاركة المجلس هي الأولى من نوعها في شهر الإمارات للابتكار، ممثلة بثلاث مبادرات رئيسية وهي: مبادرة الساعات الذكية لموظفي المجلس، وهي مبادرة تعتمد على تعزيز نمط حياة صحي للموظفين.  
 
وأشارت بن جرش في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المبادرة الثانية هي تقنية الواقع المعزز التي تتيح عرض الأجسام الافتراضية والمعلومات بصورة متكاملة مع البيئة الحقيقية، وتسمح لمهندسي الدائرة بالتفاعل مع المشاريع والمخططات الواقعية.
 
وأضافت أن المبادرة الثالثة للمجلس تُعنى بالرمز البريدي، وهي تهدف إلى الاستدلال المكاني، وتعد خطوة رئيسية في إنشاء نظام عنونة متطور وفقاً لأرقى وأفضل المعايير العالمية.