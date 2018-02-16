سعود الهولي: "سيارة المسح الذكي" ترصد حالة المواقف العامة في الشارقة

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال سعود الهولي، من إدارة المواقف العامة ببلدية مدينة الشارقة، إن سيارة المسح الذكي، مزودة بكاميرات رقمية ذكية، وأجهزة لقراءة لوحات المركبات وتحويلها إلى بيانات رقمية.

وأشار الهولي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركة البلدية في شهر الإمارات للابتكار، إلى أن السيارة تساعد في تحديد نسبة إشغال المواقف العامة في المدينة ورصد التجاوزات، وإعطاء تقارير دقيقة، كما إنها توفر الجهد والوقت على مفتشي البلدية.

ويستمر شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، بواجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حتى 21 فبراير الجاري.