المنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال يواصل فعالياته السبت والأحد

الشارقة 24:

يستضيف المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يوم غد السبت، ندوة للمخرج المصري وعضو مجلس النواب، خالد يوسف تحت عنوان: "الابتكار في صناعة السينما"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في الشارقة.

ودعت الدكتورة أمل آل علي، رئيس لجنة منتدى الابتكار وريادة الأعمال الجمهور والمهتمين إلى حضور الندوة، خاصة أنها تأتي في سياق شهر الابتكار في دولة الإمارات وأسبوع الابتكار المخصص لإمارة الشارقة، مشيرة إلى أن المخرج خالد يوسف، مقدم الندوة له سجل حافل بالإنجازات الفنية، في مجال الافلام في السينما العربية، وحاصل على عدد من الجوائز الدولية والعربية الرفيعة من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية الكبرى.

ويعقد المنتدى عدداً من الجلسات التوعوية حول عدد من المواضيع المختلفة، تضم كوكبة من المتحدثين ورواد أعمال ونخبة من الشخصيات البارزين في مجال ريادة الأعمال والابتكار والفن والاقتصاد، من داخل وخارج الدولة.

يذكر أن المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وانطلقت أعماله يوم أمس الخميس في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ويستمر حتى مساء الأحد المقبل، ويزخر المنتدى بعدد من ورش العمل والندوات والجلسات النقاشية مع خبراء في مجالي ريادة الأعمال والابتكار.