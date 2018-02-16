"شهر ابتكار الشارقة" يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في نمو المجتمعات

الشارقة 24:



ناقشت ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي"، التي عقدت مساء الخميس، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار المنعقدة في واجهة المجاز المائية بإمارة الشارقة، أبرز تطورات المفهوم ومحاسنه ومخاطره ودوره، في تسريع عجلة النمو وتطوير المجتمعات.



واستعرض مهندس علم الروبوت إبراهيم تميم، تاريخ الذكاء الاصطناعي الذي يعود إلى العام 1956، لتتبعه العديد من التطورات المتسارعة، وصولاً إلى ما تشهده البشرية حالياً من مراحل متقدمة.



وقال إن الإمارات أدركت أهمية موضوع الذكاء الاصطناعي، فأنشأت أول وزارة له في العالم، وعينت أول وزير له، بما يتوافق مع قفزات التطور النوعية التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أهمية هذا العلم في احتواء المخاطر.



ولفت تميم إلى أن حكومة الإمارات أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي(AI)، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، ضمن توجهات الدولة لتكون الأفضل بالعالم في المجالات كافة.



وتهدف ورشة العمل إلى نشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031 والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.



واستحضرت الورشة، العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي استقطبت اهتمام الحضور، كما ناقشت كيفية استثمار أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى المجالات واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة .



وبين المهندس إبراهيم تميم، أنه لا يوجد تعريف محدد للذكاء الاصطناعي، الذي يتسم بخصائص معينة تحاكي القدرات الذهنية البشرية، وتم تصميمه وبرمجته من قبل العلماء، ووضعه في العديد من الأجهزة والآلات، ومنحه قدرة التعلم الذاتي والاستنتاج لاستخدامه في معالجة عدد هائل من البيانات بسرعة فائقة.



وتطرقت ورشة العمل إلى كيفية تعليم الآلات "الروبوت"، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في حال إدراك تلك الآلات قدرتها على التفكير لوحدها، من دون حاجتها للإنسان ما يثير قلق العلماء في تطوير تلك الآلات لأهداف خاصة بعقلها، تفوق التفكير أو الخيال البشري لا تتماشى مع الأهداف البشرية.



وتحدث مهندس علم الروبوت عن التوجه، نحو وضع الحدود والقوانين التي تساهم في تفادي أية نتائج سلبية حتى لو كانت بسيطة التي تنجم عن الذكاء الاصطناعي.