مجلس الشارقة للشباب يستعرض طرق التفكير المبتكرة

الشارقة 24:



نظم مجلس الشارقة للشباب، ورشة تعريفية تناقش أهمية الابتكار، بعنوان "من الابتكار إلى الازدهار"، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، في واجهة المجاز المائية، ومركز علوم الفضاء والفلك.



وقدم الورشة التعريفية، عضوا مجلس الشارقة للشباب ندى الطريفي، وعارف المدفع، في منصة الابتكار التي هي عبارة عن حافلة متنقلة تتحول لمنصة يمكن استخدامها لأهداف تعليمية.



واستهلت الطريفي، الورشة بالتأكيد على أهمية مجالس الشباب المحلية، التي تعد صوت هذه الفئة العمرية في المجتمع، وتنقل من خلاله أفكار الشباب إلى الجمهور، إضافة إلى نقل ثقافة الإبداع والابتكار من الشباب وإليه.



واستعرضت الطريفي خلال الورشة، تجربة المصمم دوغ ديتز، مبتكر "سلسلة استكشاف مغامرات الرنين المغناطيسي"، حيث يعمل الجهاز الخاص به على إجراء مسح كامل للجسم للكشف عن الأمراض، وأثناء عمله، يصدر أصواتاً عالية ومزعجة تخيف الأطفال وتشعرهم بعدم الراحة، وهو ما دفع المصمم إلى ابتكار فكرة تحويله إلى مغامرة، ففي إحدى غرف الفحص، تكون الغرفة عبارة عن بحر والجهاز عبارة عن غواصة، بينما في غرفة أخرى، يتحول إلى خيمة في رحلة ممتعة، وبعد هذه التجربة، لوحظ تقبل الأطفال لهذه الآلة بدرجة أكبر.



وتطرقت عضوة مجلس الشارقة للشباب في حديثها، إلى خطوات التفكير التصميمي الخمس: التعاطف، وتحديد المشكلة، وتوليد الأفكار، وبناء النماذج، وأخيراً الاختبار.



وذكرت أن هذا النوع من التفكير، الذي تنتهجه العديد من الشركات الكبيرة التي تركز على الابتكار والإبداع، مثل "أبل"، و"غوغل"، "ومايكروسوفت"، لإيجاد حلول منطقيّة للمشاكل والتحديات.



وقالت ندى الطريفي: "يحظى الابتكار بأهمية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان رائداً في الابتكار حيث انتهج الابتكار كأسلوب للحياة، بتوحيد الإمارات السبع لتصبح دولة واحدة، وحوّل الصحراء إلى جنة خضراء".



وأضافت "أطلقت الإمارات العديد من المبادرات لدعم الابتكار، مثل مبادرة سفراء الابتكار، والمسرعات الحكومية، وشهر الإمارات للابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وغيرها".



وانتقل عارف المدفع عضو مجلس الشارقة للشباب، والمهندس في القيادة العامة لشرطة دبي، في حديثه إلى خطوات الابتكار الخمس، التي تبدأ بصنع المعنى، ثم اختيار الشعار الجاذب، والانتقال للمستوى الأعلى، ومخالفة التوقعات، وعدم الرضى إلا بالتميز والقيمة.



وأكد المدفع، أهمية المشاريع والأفكار المبتكرة ذات القيمة، حيث أن الجمهور ينجذب للمشاريع المميزة والفريدة من نوعها.



ولفت عضو مجلس الشارقة للشباب إلى أهمية أن يكون صاحب الفكرة مدركاً لفكرته، بطريقة تمكنه من شرحها وإقناع الطرف الثاني من الاستثمار فيها، بعد محادثة مدتها لا تزيد عن 30 ثانية.