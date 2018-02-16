معتمرو "خيرية الشارقة" يصلون أرض الدولة بعد أداء المناسك

الشارقة 24:



عاد إلى أرض الدولة، وفد جمعية الشارقة الخيرية، بعد أدائهم مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، وذلك خلال حملة "تيسير عمرة"، التي أطلقتها الجمعية للعام السادس على التوالي، وضمت 600 عامل من ذوي الدخل المحدود المنتسبين إلى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.



وكان في استقبال المعتمرين، عبد الله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة في الجمعية، وراشد صالح بن حماد مدير إدارة تنمية الموارد، ومحمد عبد الرحمن آل علي رئيس قسم المشاريع، وعدد من الموظفين.



وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي: بفضل الله وبجهود المحسنين والداعمين، تكلل مشروع العمرة بالنجاح، وعادت الوفود إلى البلاد بعد أدائهم المناسك بصدور مبتهجة، وأفئدة تغمرها السعادة بعد زيارة البيت الحرام، مشيراً إلى أن كافة الإدارات تعمل وفق توجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، لمساندة كافة المحتاجين من دون تمييز.



وأوضح أن اللجنة العليا لحملة العمرة، استعرضت خلال الشهور الماضية، أفضل السبل للخروج بالمشروع بما يليق بكرامة المستحقين، وتوجه بالشكر إلى جميع المحسنين على دعمهم اللامحدود للجمعية ومشاريعها وحملاتها المستمرة.