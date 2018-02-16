الابتكار والإبداع ضيفا ورشة "كن مبتكراً" لشرطة الشارقة

الشارقة 24:



أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال ورشة "كن مبتكراً"، التي قدمها مساعد أول أحمد النقبي محاضر معتمد في مجال الابتكار، أهمية ترسيخ الابتكار في البيئة العملية، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الإمارة، الذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير الجاري، في واجهة المجاز المائية، ومركز علوم الفضاء والفلك.



وتناولت الورشة، أهمية تبني السعادة كمنهج وأسلوب للحياة، حيث تؤدي السعادة والإيجابية بالشخص إلى الخروج بأفكار وحلول مبتكرة للمآزق التي قد يقع فيها.



وأكد النقبي، أن الابتكار هو نتيجة التفكير الإيجابي، حيث يؤدي الابتكار لخفض النفقات وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء، وقال: "إن ترسيخ ثقافة الابتكار في الموظفين، هي من أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تنبثق من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لجعل الإمارات من أفضل دول العالم في مجال الابتكار بحلول يوبيلها الذهبي".



وأضاف "توفر القيادة العامة لشرطة الشارقة العديد من قنوات التواصل مع الجمهور لاستلام الأفكار، حيث طبقت وزارة الداخلية منصة الابتكار، التي تعنى بتعريف الجمهور بكيفية المشاركة بأفكارهم المبتكرة، التي ستعود بالفائدة على كافة أفراد المجتمع".



وتابع المحاضر "لا تكتفي شرطة الشارقة بالأفكار التي سيشارك بها الجمهور من خلال المنصة فقط، بل تستخدم مدخلات نتائج المتسوق السري، ونتائج استبيانات الجمهور، والاجتماعات مع الشركاء، والاجتماعات الداخلية، وورش العمل والعصف الذهني."



وتطلق القيادة العامة لشرطة الشارقة، العديد من المبادرات في مجال الابتكار لتحفيز الموظفين على الابتكار والإبداع، مثل مختبر الابتكار، إلى جانب ذلك، ستطلق قريباً جائزة الابتكار.