هنادي السويدي: زايد مؤسس الابتكار بتوحيد الإمارات

الشارقة 24:



قالت الدكتورة هنادي السويدي خبيرة الموهبة والابتكار: إن فكر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال فكرة اتحاد الدولة التي تشكل ابتكاراً مهماً، وعمل على توحيد الدولة وعزز دورها الاستراتيجي، وساهم في توحيد دول مجلس التعاون الخليجي، ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات المتلاحقة.



ودعت السويدي، خلال ورشة عمل بعنوان "ومضات ابتكارية"، التي قدمتها يوم الخميس، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار بالشارقة، إلى المحافظة على موروث الباني المؤسس، لتعريف أجيال الحاضر والمستقبل، بما خلفه من إرث كبير، حقق قفزات نوعية في العديد من القطاعات.



وأشارت الورشة إلى رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المتعلقة بتمكين المرأة، ما انعكس على العديد من التطورات التي شهدها قطاع المرأة، وصولاً إلى تمكينها السياسي وتحقيقها العديد من المناصب القيادية المهمة.



وتطرقت الدكتورة السويدي، إلى الحكومة المبتكرة والتنافسية العالمية للابتكار ومؤشر الإمارات للابتكار، وإلى دور الدولة في الارتقاء بالمؤشر، مشيرة إلى الأساليب والاستراتيجيات لتطوير الابتكار في المؤسسات، ودور القائد في تنمية إبداع الموظفين، وكيفية تطوير المشاريع والأفكار على المستويات الفردية والجماعية والمؤسسية.



وأطلعت الورشة الحضور، على ريادة الإمارات في الابتكار، من خلال تفردها على المستوى العالمي، في تأسيس وزارات مبتكرة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والسعادة، وإدماج الفكر الشبابي في قيادة العمل الوزاري.



وأشارت الدكتورة السويدي، إلى توجه دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والذكاء الاصطناعي، وتنمية العقول البشرية التي اعتبرتها مرتكزات بناء المستقبل.



كما تحدثت خبيرة الموهبة والابتكار، عن مسبار الأمل ورحلة المريخ، وعن رؤية القيادة التي تخلو من مصطلح المستحيل، بأبعاد تنموية مبتكرة، مشيرة إلى أنه يتم بناء الأفكار الخلاقة بتنمية مهارات الموظفين، وتطوير بيئة العمل لتكون داعمة للابتكار.



واستعرضت الورشة، خصائص الشخصية المبتكرة وسماتها، مشيرة إلى أن بناء الأفكار المبتكرة يبدأ مع الإنسان بالسنوات الخمس الأولى من عمره، لتصل نسبتها إلى 90%، بينما ينخفض الإبداع مع تقدم العمر، وفقاً للظروف المحيطة به.



وأشارت إلى معايير اختيار الأفكار، بما فيها القيمة والفاعلية والكفاءة والتسويق ومدى تلبيتها لرغبة الشركاء، وكيفية تطوير الأفكار وتقييمها وتحويلها إلى واقع، وخطة تطويرها إلى مشروع مبتكر وآلية استمطار الأفكار.



وابتكرت ورشة "ومضات ابتكارية"، التي استقطبت تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، أفكاراً ابتكارية جديدة، وجرى وضعها على مصابيح كهربائية، تميز صاحبها عن غيره، لتشكل دافعاً له نحو الابتكار، بما يفيده من شهر الإمارات للابتكار.