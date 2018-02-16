مؤسسة القرآن والسنة بالشارقة تُكرّم 74 حافظاً

الشارقة 24:



كرّمت مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية بالشارقة، في حفلها السنوي، 74 حافظاً وحافظة أتموا حفظ كتاب الله، خلال العام الماضي، بحضور سعادة كل من سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والمهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، والأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، وعمر علي الشامسي مدير المؤسسة، وعدد كبير من أولياء أمور وذوي المكرمين.



بدأ الحفل بآيات مباركة من الطالب المكرّم عبد الله محمد عبد الله، ثم كلمة تشجيعية ألقاها سعادة الأستاذ الدكتور رشاد سالم للمكرمين، حثهم فيها على العناية بكتاب الله تعالى وحفظه ومراجعته، ودعا إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه عقيدتها ورسالتها الإسلامية الصحيحة، وبارك جهود المؤسسة في نشر حلقات تحفيظ القرآن الكريم واهتمامها بنشر حفظ القرآن الكريم.



بعدها جرى تكرّيم الحفاظ، وعددهم 74 حافظاً وحافظة، اجتازوا اختبار الحافظ في المؤسسة، وتخرجوا منها، وتم منحهم شهادة الحافظ.



من جهته، هنأ سعادة سلطان مطر بن دلموك الحافظين، وأكد أن الحفل يمثل نهجاً للمؤسسة في الاهتمام بكافة الحفظة، وأشار إلى أن المؤسسة تحث كافة شرائح المجتمع على حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول التجويد والتلاوة.



بدوره، أشاد سعادة المهندس خليفة الطنيجي بجهود المكرمين ومعلميهم وأولياء أمورهم، ودعا إلى مواصلة الجهود لنشر حفظ القرآن الكريم، وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في إيجاد جيل حافظ لكتاب الله تعالى، مرتلاً له كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع الإلمام بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والتخلق بآدابهما وفق تعاليم الإسلام السمحة.