محمد آل ماضي: قطاع الروبوتات أهم مشاركات "الشارقة للتطوير" في "شهر الابتكار"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكد محمد آل ماضي مدير التسويق والبرامج بمنتدى الشارقة للتطوير السعي إلى تعريف أفراد المجتمع بأهم التقنيات المستخدمة في قطاع الروبوتات وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الذكية الخاصة بالتعليم والدراسة كما قال ماضي إنه تم إطلاق برنامج التحول الرقمي.



وأضاف مدير التسويق والبرامج بمنتدى الشارقة للتطوير، أنه خلال الفترة القادمة سيتم ابتعاث عدد من الطلاب والشباب من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى بعض الشركات المختصة لاكتساب الخبرات العالمية التي ترجع بالفائدة على وطننا الغالي.