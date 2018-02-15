لمياء الجسمي: غرفة الشارقة تشارك بـ 3 ابتكارات في "أسبوع الإمارات"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قدمت لمياء الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية بغرفة تجارة وصناعة بالشارقة شرحاً مفصلاً حول مشاركة الغرفة في شهر الامارات للابتكار والمقام في الشارقة على واجهة المجاز.



وقالت الجسمي خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24" من ضمن هذه الابتكارات "برق" وهو عبارة عن جهاز يقوم بإصدار شهادة المنشأ أينما كانت وجهتك في إمارة الشارقة، وفي أي موقع تتواجد فيه عبر استخدام أجهزة ذكية وضعت في عدة مواقع مختارة، مثل المنافذ الجوية والبحرية والمناطق الصناعية الرئيسية، ومجمع الدوائر الحكومية، بنقرة واحدة على الجهاز تحصل على خدمة إصدار شهادة المنشأ مصدقة ومعتمدة دون الحاجة لمراجعة الغرفة.



وأضافت الجسمي هناك أيضاً مبادرة "اتبعني" وهي عبارة عن رجل آلي يقوم بمرافقة الزائرين لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتوجيههم إلى وجهتهم الصحيحة من خلال الضغط عليه يقوم تلقائياً بتوصيلك للمكان الذي ترغب بزيارته.



إضافة إلى مبادرة هي عبارة عن لوحة اقتصادية رقمية تعرف المتعامل على حركة المعاملات والتعاملات اليومية في الغرفة والدوائر الحكومية وأهم الأحداث والمؤشرات الاقتصادية في أسواق الإمارات.



وفي ختام حديثها طالبت الجسمي أفراد الجمهور بالحضور وزيارة موقع أسبوع الإمارات للابتكار المقام على واجهة المجاز بالشارقة.