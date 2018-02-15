أمل آل علي: منتدى الابتكار وريادة الأعمال يضم جميع قطاعات المجتمع

الشارقة 24 - محمود سليم:



قالت الدكتورة أمل آل علي أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة رئيس لجنة منتدى الابتكار وإدارة الأعمال، إن المنتدى في دورته الثالثة، يعطي فرصة أكبر للطلاب، للاحتكاك بتجارب رواد أعمال آخرين، بالإضافة إلى الأكاديميين وضيوف المنتدى.



وأشارت الدكتورة آل علي، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24" إلى أن المنتدى، والذي يعتبر فعالية أساسية من فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، يضم ضيوفاً من جمهورية مصر العربية، وأستراليا، ليطلعوا الحضور على تجاربهم وأفكارهم، إضافة إلى أن المنتدى يضم جميع قطاعات المجتمع الأكاديمية والعلمية كجامعة الشارقة والتشريعية كالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والاقتصادية كغرفة تجارة وصناعة الشارقة.



وأوضحت أن المنتدى يفتح أبوابه للطلاب والجمهور، ويضم ورش عمل وندوات مختلفة تناسب الاهتمامات المختلفة للحضور.