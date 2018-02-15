عبد الله الكديد: "الإحصاء والتنمية المجتمعية" تسعى لـ "مشروع تبادل" لتكامل البيانات الحكومية

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال عبد الله الكديد مدير إدارة الابتكار والتطوير في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية لـ "الشارقة 24": تأتي مشاركة الدائرة في شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة والمقام في واجهة المجاز المائية ضمن مشاركة المؤسسات والجهات الحكومية.



وأضاف: نحن بصدد الإعلان عن مشروع تبادل والذي يهدف إلى تكامل البيانات الحكومية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى تهيئة السجلات التجارية وتناقل البيانات للاستفادة منها بشكل كبير، ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز منظومة التحول الرقمي في الإمارة، وتحقيق مستويات أعلى لرضا العملاء، حيث إن هذا النظام سيخدم العملاء في مجال تقليص الوقت والجهد والأوراق والمستندات للمعاملات، ولكافة الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.