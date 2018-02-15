"الأعلى لشؤون الأسرة" يطلق مسابقة "حكاية وفكرة" ضمن "شهر الابتكار"

الشارقة 24:



يشارك المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بمسابقة بعنوان "حكاية وفكرة".



وتعتمد المسابقة على حدث يقع في قصة مصوّرة اسمها عائلة " بو ناصر"، حيث تتضمن رسوماً مصورة لموضوع اجتماعي، وعلى المشارك أن يكتب القصة حيث المشاهد المرسومة لأفراد العائلة.



ومن شروط المسابقة، أن تكون كلمات الحوار مختصرة ومعبرة عن المشهد، والتعبير عن انفعالات الشخصيات كما رسمت في القصة، ولا يجب ترك أي حيز للحوار دون كتابة ما يعبر عن المشهد، والكتابة تكون باللغة العربية الفصحى، ولا بأس من تضمينها بعض الكلمات المحلية إذا تطلب الأمر، والمشاركة مفتوحة للجميع، ماعدا أصحاب الأقلام الأدبية والإعلامية المعروفة، مع ضرورة وضع عنوان للقصة، وآخر موعد لتسليم المشاركة 20 من الشهر الجاري، وسيتم نشر الحكاية الفائزة بمجلة "مرامي" الورقية والالكترونية www.marami.ae.



ويمكن للراغبين بالمشاركة الحصول على استمارة المشاركة من جناح المكتب على واجهة المجاز المائية، كما يمكنهم التقاط صور تذكارية مع عائلة "بو ناصر" من خلال مجسم تم تصميمه لشخصيات القصة.



وترتبط عائلة "بو ناصر" بمجلة مرامي التي أطلقتها منذ عامين في صفحاتها، لتعكس قضايا مجتمعية وأسرية عبر أحداثٍ تقع داخل أسرة بوناصر المكوّنة من جد وأب وأم وطفلين وشابين مراهقين.