خالد المدفع: أكثر من 30 جهة حكومية بالشارقة تشارك في "شهر الإمارات للابتكار"

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "تشارك إمارة الشارقة اليوم في شهر الإمارات للابتكار بأكثر من 30 جهة حكومية، وقد تم إطلاق الكثير من المبادرات التي تشكل مستقبل الإمارات والعالم كذلك".



وأضاف لـ "الشارقة 24" أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة شاركت ضمن الفعاليات بمبادرتين، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي شارك معنا في قطاع السياحة بمبادرتين كذلك، بهدف التعريف بآخر المستجدات في قطاع السياحة.



وأشار المدفع إلى أن الدورة الحالية من شهر الإمارات للابتكار تشهد زيادة في عدد المشاركين الموزعين على موقعين للفعاليات بالشارقة.