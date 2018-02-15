ورشة عمل للهيئة العامة للطيران المدني حول "الدرون"

الشارقة 24:



شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي انطلقت صباح الخميس، وتستمر حتى 21 فبراير الجاري، وقدمت ورشة عمل توعوية وتعريفية حول استخدامات الطائرات من دون طيار، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حيث تحدثت موزة الصوافي، وشيماء الكمالي، من قطاع السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، عن الاستخدام الآمن للطائرة من دون طيار في أجواء دولة الإمارات.



وأوضحتا بأن الورشة تستهدف الجمهور من سن 16 سنة فما فوق، وهي ورشة توعية حول اللوائح والتشريعات للاستخدام الآمن، وكيفية التسجيل والترخيص والمناطق المسموح الطيران فيها، وتطرقتا إلى متطلبات وشروط التسجيل.



وهدفت الورشة إلى المساهمة في تشكيل وعي الجمهور بخصوص استخدام الطائرات من دون طيار، والابتعاد عن الاستخدام السيء بما يعزز من التخلص من الحوادث التي يمكن القول اليوم بأنها قد انعدمت، خصوصاً في ظل حملة التوعية التي انطلقت بالتعاون مع وزارة الداخلية منذ نحو العام، وكذلك هناك تعاون مستمر مع جهات حكومية، من بينها هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية والجمارك.



وقالت موزة الصوافي، إن حملة التوعية التي تم تنظيمها قبل فترة وما زالت مستمرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحملت عنوان أنت المسؤول، تهدف إلى تعريف مستخدمي وهواة الطائرات من دون طيار بالشروط والقوانين التي تنظم استخدامها، والتأكيد على أهمية ممارسة هذه الرياضة بطرق آمنة، وكذلك تعريفهم بالأنظمة والقوانين التي تؤمن لهم السلامة، وتجنبهم مخاطر السلوك الخاطئ والاستخدام السلبي والضار، ونشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام تلك الطائرات، لضمان سلامة وأمن الجميع.



وبدورها، أشارت شيماء الكمالي، إلى أن الحملة حملت حزمة رسائل توعوية، توضح اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات من دون طيار.



وكان لافتاً في الورشة تفاعل طالبات الصف الحادي عشر متقدم، من مدرسة الأهلية الخاصة، مع الورشة والمعلومات التي حصلن عليها، وقلن إنهن استفدن منها كثيراً، حيث حصلن على معلومات مهمة حول الطائرات من دون طيار وكيفية وسبل وقوانين استخدامها.



يذكر أن الهيئة أصدرت تشريعات ولوائح للطائرات دون طيار في الدولة؛ للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات، حيث تحظر هذه التشريعات والقوانين استخدام الطائرات من دون طيار بالقرب من المطارات، والمناطق السكنية، والممتلكات، والمرافق العامة، والأماكن المحظورة في الدولة، كما أنها تنظم عملية استخدامها من حيث الوزن وطبيعة الاستخدام، منها على سبيل المثال، الاستخدام الشخصي من أفراد المجتمع كهواية خصوصاً الشباب.