مريم الشرف: الملتقى الأسري الـ 16 ناقش 4 محاور تخدم الأسرة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قالت مريم عبد الله الشرف رئيس قسم الإعلام بإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة إن الملتقى الأسري الـ 16 والذي اختتم أعماله الخميس جاء شموليا في محاوره الـ 4 التي تناولت كافة الجوانب ذات الصلة بالأسرة.



وأوضحت الشرف في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش فعاليات اليوم الختامي للملتقى والتي أقيمت بمدينة خورفكان، أن الملتقى الذي عقد لمدة 3 أيام بالشارقة والذيد وخورفكان، جاء شموليا في أطروحاته الخاصة بالأسرة.



وأضافت أن المحور الأول في مناقشات الملتقى تمثل في البعد الثقافي والاجتماعي للنسق الأخلاقي، فيما تناول المحور الثاني دور المؤسسات المختلفة في النسق الأخلاقي.



وأردفت أن المحور الثالث لمناقشات الملتقى سلط الضوء على دور القيادة الرشيدة في دعم الأسرة، ووضع الأسرة في الوثيقة الوطنية 2021؛ فيما دار المحور الرابع حول التجارب الإيجابية في الارتقاء بالأسرة.



واختتمت الشرف حديثها بالإشارة إلى جملة من التوصيات التي أسفر عنها الملتقى، والتي ستكون موضع دراسة وتأطير لخدمة الأسرة والمجتمع.