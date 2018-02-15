موزة الشحي: الملتقى الأسري الـ 16 ركز على السمو بالأخلاق

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



قالت موزة الشحي مدير الفروع بإدارة مراكز التنمية الأسرية إن الملتقى الأسري الذي اختتمت الخميس فعاليات دورته الـ 16، ركز في نقاشاته على السمو بالأخلاق، وذلك اتساقا مع شعاره "بالأخلاق تبنى الأمم".



وأوضحت أن الدورة الـ 16 للملتقى استهدفت مختلف الشرائح المجتمعية من المرأة والطفل والرجل، لافتة إلى تركيز أوراق العمل التي تناولها الملتقى على مدار 3 أيام على شمولية الطرح والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين الأفراد والأسر والمؤسسات في الارتقاء بالنسق الأخلاقي وتحقيق التنشئة الاجتماعية السليمة.



وأضافت الشحي في تصريحات للشارقة 24 أن الملتقى شهد مشاركة حافلة من قبل الباحثين والجمهور سواء أفراد أو كيانات نظامية كموظفي المؤسسات الحكومية وطلبة المدارس.



وأشارت مدير فروع مراكز التنمية الأسرية إلى بعض توصيات الملتقى ومنها ضرورة وتكثيف الدورات التدريبية للأسر للنهوض بمنظومة القيم الأخلاقية وأسس التنشئة السليمة للأبناء. وضرورة اضطلاع المؤسسات الاجتماعية بتعزيز برامج وآليات مبتكرة لدعم الأسرة وأولياء الأمور. وختاما أوصى الملتقى بأهمية تركيز المؤسسات الإعلامية على إبراز الرسالة القيمية والأخلاقية عبر المحتوى والأطروحات الهادفة.