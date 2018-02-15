محمد السويجي: مهرجانات دائرة الثقافة تنبع من توجيهات حاكم الشارقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:



أكد محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية أن أنشطة الدائرة من مهرجانات وقوافل ثقافية تعم كافة أرجاء المناطق الوسطى والشرقية، تنبع من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفلسفته الرامية لنشر الوعي والمعارف لدى شرائح المجتمع كافة.



وقال السويجي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش مؤتمر صحافي نظمته الدائرة صباح الخميس للإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة لمهرجان خورفكان الثقافي، أن المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الأول من مارس المقبل يأتي في حلة جديدة.



وأوضح أن المهرجان يأتي في إطار الخارطة البرامجية للدائرة للفترة الراهنة، والتي انطلقت من ملتقى ملحة الثقافي الأول، ثم القوافل الثقافية بمنطقتي النحوة وشيص، مرورا بمهرجان خورفكان، ليكون ختام مهرجانات الموسم الحالي في كلباء ووادي الحلو.



ولفت السويجي إلى دور هذه الفعاليات في إبراز وترسيخ موروث الأجداد ورفع معدلات الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية، فضلا عن دورها الرئيس في الترويج السياحي لمدن ومناطق الشارقة.



واختتم مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية حديثه بالإشارة إلى حزمة من الفعاليات الهادفة والمتنوعة التي سيشهدها مهرجان خورفكان الثقافي، ومنها أوبريت مميز بعنوان "القفال"، يستعرض جانبا هاما من حياة أهالي خورفكان قديما واعتمادهم على الغوص واستخراج اللؤلؤ.