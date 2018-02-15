"كهرباء الشارقة" تؤكد أهمية الابتكار في المؤسسات الحكومية

الشارقة 24:



نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ورشة "مسرعات الابتكار"، التي قدمها محمد عبد الله بن علي مدير إدارة التميز في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وذلك ضمن شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، الذي انطلقت فعالياته، الخميس، في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وانبثقت فكرة ورشة "مسرعات الابتكار" بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مبادرة 10 x التي تعنى بتطوير العمل الحكومي في دبي وذلك من خلال ابتكار آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل.



وقال محمد عبد الله بن علي: "تهتم هيئة كهرباء ومياه الشارقة بشكل كبير بالابتكار، حيث أدخلتها ضمن استراتيجيتها التطويرية."



وتناولت الورشة كيف بدأت "كهرباء الشارقة" في زرع منهجية الابتكار بين موظفي الدائرة، وطريقة تدريب الموظفين على التفكير بطريقة إبداعية للظهور بحلول مبتكرة لبعض التحديات التي قد تواجه الموظفين خلال العمل.



واستعرضت الورشة أيضاً طرق التعامل مع مختلف الشخصيات التي قد يواجهها الموظف في بيئة العمل مثل الشخصية المحايدة، والحساسة، والسلبية، والإيجابية، والمبدعة، ومتخذ القرار.



وأكد محمد عبد الله بن علي أهمية حاجة الحكومات لمسرعات الابتكار، وذلك نتيجة ظهور خدمات جديدة ومتطورة وتتطلب سرعة في التعامل، إلى جانب أن المتعامل أصبح عجولاً في الحصول على المعلومات، مما يتطلب من الحكومات سرعة تقديم الخدمات للمتعاملين مشيراً إلى أن أهداف هيئة كهرباء ومياه الشارقة توسعت من رضا المتعامل، إلى سعادة المتعامل.