ولي عهد الشارقة يزور منصة "شرطة الشارقة" في "واجهة المجاز المائية"

الشارقة 24:



زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، منصة القيادة العامة لشرطة الشارقة المشاركة في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار 2018»، حيث كان في استقبال سموه العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار الضباط.



واطلع سموه خلال الزيارة على أحدث الابتكارات التي تعكس تطور القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستشرافها للمستقبل، والتي تتماشى مع رؤية الحكومة في تبني الفرص العالمية في هذا المجال، وتعزز تنافسيتها، بحيث تكون ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.



وضمت منصة شرطة الشارقة في مقرها بواجهة المجاز المائية، العديد من الابتكارات والتقنيات التي مثلت النقلة النوعية في منظومة العمل الأمني على مستوى الإمارة وعلى مستوى الدولة ومنها: الروبوت الذكي، الذي يقوم بالترحيب بالمتعاملين وتسهيل الحصول على الخدمة، من خلال الإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المطلوبة سواء كانت أمنية أو مرورية أو اجتماعية، إلى جانب طائرة برق1 والتي تستخدم في العمليات الأمنية كالمراقبة، والمداهمة، كما أن لها القدرة على المناورة، والمساهمة في ضبط المجرمين.



كما ضم الجناح كذلك، منظومة الشارقة إمارة آمنة، التي تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهامها، في الرصد، وتوفير المعلومات وتحليلها بشكل أكثر عمقاً، كما تعمل كذلك على تتبع الأدلة والاستجابة السريعة للحوادث الأمنية التي قد تحدث في أي بقعة جغرافية، داخل الإمارة.



هذا بالإضافة إلى نظام التحكم بالإشارات الضوئية في حالات الطوارئ، والتي قام عليها مجموعة مميزة من طلبة التقنية العليا بالشارقة، وهم: ناصر أحمد الجسمي، وسهيل محمد إبراهيم، وعلي أحمد الجنيبي، وعلي عبدالله العبيدلي، وحسن الدر الرئيسي، وذلك بالتعاون مع شرطة الشارقة، ويتيح النظام لدوريات الشرطة أو الإسعاف أو قوة الدفاع المدني، التحكم بالإشارات الضوئية، وإفساح المجال المروري لها لتعزز زمن الاستجابة، مما يسهل عمليات تقديم الحماية المدنية العاجلة لأفراد المجتمع.



كما اشتملت منصة شرطة الشارقة على أنظمة أخرى متطورة، كنظام حجز المركبات الذكي، وتقنيات الواقع المعزز، وسوار النزيل الذكي وغيرها، كما ستشارك شرطة الشارقة، خلال فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» بسبعة ورش، ضمن منصتها في واجهة المجاز المائية، ومنها: كن مبتكراً ، الابتكار واستشراف المستقبل، الابتكار والذكاء الاصطناعي، روح الابتكار في عام زايد، وغيرها من الورش التي تعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار بين كافة أفراد المجتمع.