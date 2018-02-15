نادي الشارقة للصحافة يطلق مبادرة "سؤال وخبر"

الشارقة 24:



أطلق نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المبادرة الابتكارية التفاعلية تحت عنوان "سؤال وخبر" ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار خلال الأسبوع المخصص لإمارة الشارقة الذي انطلق، الخميس، ويستمر حتى الأربعاء المقبل في واجهة المجاز المائية، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



وتخصص المبادرة الابتكارية التفاعلية "سؤال وخبر"، 5 غرف مُجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية لطرح الأسئلة الصحفية الخمس (من - ماذا - متى - أين - لماذا) على المشاركين ليقوموا من خلالها بإعداد الفقرة الأولى من الخبر الصحافي عن مشاركتهم في المبادرة، بالإضافة إلى التعرف على توجهات الأفراد الصحافية.



وتستطلع المبادرة آراء المشاركين والمواضيع المفضلة للقراءة وتوقيت القراءة والوسيلة الأفضل لمطالعة الأخبار سواء كانت المواقع الإلكترونية أو الصحف المطبوعة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل القصيرة.



وتتضمن مبادرة "سؤال وخبر" عدد من الأسئلة الأخرى التي سيقوم النادي بتحليل نتائجها والاستفادة منها في خدمة العمل الصحافي وإطلاق المبادرات اللازمة، كما يقوم المشارك من خلال الجزء الثاني للمبادرة بالإجابة على الأسئلة الـ 5 التي تكون له في نهاية التجربة الفقرة الأولى من الخبر الصحافي ويتم عرضها عبر شاشة مخصصة لذلك.



وقالت أسماء الجويعد، مديرة نادي الشارقة للصحافة أن مشاركة النادي تأتي تماشيا مع توجهات قيادة الدولة الرشيدة في تحفيز ودعم الأفكار الابتكارية وترسيخ ثقافة الابتكار لدى المؤسسات والأفراد، ومساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار.



ولفتت الجويعد، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الرغبة في الإقبال على العمل الصحافي، والتعريف بإحدى القواعد الصحافية وترسيخها لدى الجمهور، والتعرف على التوجهات الصحافية للأفراد مشيرة إلى أن نتائج التجربة سيتم تحليلها والاستفادة منها وإطلاق المبادرات اللازمة، بالإضافة إلى أنه سيتم الإعلان عنها ليتم الاستفادة منها أيضا من قبل مختلف المؤسسات الصحافية.