ناشئة الشارقة تكرم المتميزين في المجال المسرحي

الشارقة 24:



أقيمت في مسرح مركز ناشئة واسط، فعاليات اليوم المفتوح لمسرح الناشئة، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تكريماً لأبنائها المتميزين في المجال المسرحي بمختلف أشكاله وألوانه، الذين أبدعوا في حفل أثير وطن، الذي حضره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نوفمبر الماضي في قصر الثقافة بالشارقة.



واشتمل جدول أعمال اليوم المفتوح لمسرح الناشئة على العديد من الفقرات التي قدمها الناشئ سعيد شملان الطنيجي، بداية بفيلم توثيقي يتضمن لمحات من أبرز المشاريع والبرامج المسرحية التي أقيمت على مدار عام 2017، والتي أتاحت مساحة من الحرية أمام الشباب، في التعبير عن مشاعرهم من خلال مفرداتهم المشتركة، وزادت من قدراتهم على التفاعل مع المجال المسرحي من خلال المشاهدة، أو عبر المشاركة في أعمال فنية تناقش طموحاتهم وأحلامهم.



وعاش الناشئة أجواء تفاعلية خلال الجلسة التنشيطية التي أدارها كلاً من شهاب العوضي رئيس قسم شؤون المراكز، وعدنان سلوم مخرج الفنون الأدائية والمسرحية والفاتح حميدة إداري برامج الفنون الأدائية والمسرحية في مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الشرقية، حول برامج المسرح والسينما في ناشئة الشارقة خلال العام الجاري 2018م، انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على تمكين أبنائها من الدخول في عالم المسرح لإنجاز أعمال فنية تعبر عن هموهم وتطلعاتهم، إضافة إلى تعزيز قدراتهم في التعبير عن حكاياتهم بما يمتلكون من خيال فني وعلمي وتقني، يسمح لهم بتوظيف الصورة بدعم من عالم التكنولوجيا في مجال الفن السابع.



ولأن الشباب محور عمل ناشئة الشارقة تم استطلاع آرائهم في برامج النشاط المسرحي والسينمائي التي تقدمها المؤسسة، بهدف تطوير مضامينها وفقاً لاهتمامات الناشئة، فضلاً عن التعرف إلى الورش والدورات التي يرغبوا في إضافتها لنشاط المسرح والسينما، لمساعدة الشباب في وضع بصمتهم الخاصة على خريطة إنجازات الشارقة في مختلف مجالات الفنون.



وشارك مشرفو مراكز ناشئة الشارقة في تكريم نخبة من الشباب المتميزين في المجال المسرحي والسينمائي على مدار العام الماضي، الذين أحبوا هواياتهم وأصرّوا على بذل الجهد والعمل الدؤوب المستمر لتنميتها وتطويرها، فأتقنوا ألوان مختلفة من الفنون المسرحية، حيث تم تكريم 18 ناشئاً من المنتسبين لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية، المنتشرة في مختلف مدن ومناطق شارقة الثقافة والعلم والفن.