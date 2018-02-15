خولة الملا: مبادرة "دعم اتخاذ القرار" تعزز الإجراءات المبنية على الإحصائيات

الشارقة 24 - محمود سليم:



وجهت سعادة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة، الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شهر الإمارات للابتكار وخاصة أسبوع الابتكار في الشارقة، مشيرة إلى أن المجلس يشارك في هذا الشهر بمبادرة "دعم اتخاذ القرار" بالتعاون مع جامعة الشارقة.



وأوضحت الملا، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك؛ أن المبادرة تسهل اتخاذ القرار السليم المبني على المعلومة والمعرفة والإحصائيات.



وتهدف المبادرة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع اتخاذ القرارات.



ويعتبر المنتدى فعالية أساسية من فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، حيث نجح المنتدى في جذب عدد كبير من الطلبة، ورواد أعمال، ومتحدثين وخبراء عالميين ومحليين في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.