برنامج "الإمارات للابتكار" يخرج 70 موظفاً من حكومة الشارقة

الشارقة 24:



اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التدريبي "الإمارات للابتكار" الذي قدمه نخبة من المستشارين الدوليين وذلك على مدى أربعة أيام متتالية وبمشاركة 70 موظفاً وموظفة، ويأتي ذلك تضامناً مع الفعاليات التي تشهدها الدولة احتفاءً بشهر الإمارات للابتكار، والذي يعتبر أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وضمن سعي الدائرة لرفع المهارات الابتكارية لدى الموظفين سعياً لتحقيق التميز على كافة الأصعدة.



حضر التكريم سعادة عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، الذي توجه بالشكر للمحاضرين والمشاركين وأثنى على التزامهم بحضور الدورات والبرامج التي تنظمها الدائرة للموظفين لتحسين أدائهم وتحقيق النمو المستمر في بيئة العمل، بما يواكب التطورات في مجالات العمل المختلفة، وبالتالي الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.



وذكر المشوي بمناسبة شهر الإمارات للابتكار، "يعتبر شهر الإمارات للابتكار أكبر حدث وطني تشهده الدولة على مدى 28 يوماً لتعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح لنماذج العمل المبتكرة، مما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار في صناعة المستقبل".



وكان من ضمن أهداف البرنامج رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية والمجتمعية، تطوير المهارات والقدرات اللازمة للابتكار، كسر الحواجز وعقبات الابتكار المؤسسي، المشاركة الايجابية في نهضة الوطن بالابتكارات.



وتركزت المحاور الأساسية في برنامج "الإمارات للابتكار" إلى التعرف على أسس الابتكار والابداع العالمية، وأهمية الابتكار في حياة الإنسان والانتاجية المؤسسية، والتعرف على عوائق الابتكار الفردية والمؤسسية، وكيفية تحقيق الابتكار في حياة الإنسان والمجتمع.