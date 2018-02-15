راشد الليم: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الإبداع والتميز

الشارقة 24 - ناصر فريحات:



قال سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً في الإبداع والتميز، ولا يوجد شك أن الأمم المتحدة قد أطلقت فعالية الابتكار عالمياً قبل ثلاث سنوات، وأن الدول لابد أن تسعى جاهدة للإبداع والابتكار لأنه طريق المستقبل والطريق للتنافسية بين الدول.



وأضاف أن الإمارات ومن خلال الأجندة الوطنية 2021، تعمل للتميز الدائم وأن تكون من الدول المتميزة والمتقدمة على مستوى العالم أجمع، وذلك لن يتحقق إلا من خلال وجود أفكار إبداعية مثل هذا الشهر وهو شهر الإمارات للابتكار.



وأكد أن مشاركة هيئة كهرباء ومياه الشارقة مميزة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار من خلال المنزل الذكي والمدينة الذكية.